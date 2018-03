Anzeige

Aus diesem Grund lädt der HMV am Montag, 12. März, ab 18.30 Uhr zu der Veranstaltung „HMV im Dialog – Leerstandsmanagement in der Innenstadt“ in die Stadthalle ein. Nach einer einführenden Betrachtung aktueller Entwicklungen und Perspektiven des Standorts Hockenheim werden Lösungsansätze präsentiert, die andernorts erfolgreich zur Belebung der Innenstädte beigetragen haben.

Professionelle Vermarktung

Anschließend wird der Marketing-Verein seine Leerstands- und Zwischennutzungsoffensive „FreiRäume.nutzen“ zur professionellen Vermarktung von Ladenlokalen vorstellen. Damit sollen die Immobilieneigentümer unterstützt werden, ihre Geschäftsflächen langfristig in eine tragfähige Nutzung zu bringen. Ziel ist es, trostlose Schaufenster und leere Ladenlokale mit neuem Leben zu füllen – und damit zur Aufwertung des Stadtbildes und dem Erhalt von Lebensqualität beizutragen.

Der HMV will dafür die nötigen Impulse geben und helfen, die Weichen in die richtige Richtung zu stellen. „Eines ist klar: Der Blick auf frühere, vermeintlich bessere Zeiten hilft uns aktuell nicht weiter. Wir müssen uns gemeinsam fragen, was gewollt, was möglich und vor allem, was gut für Hockenheim ist. Dafür brauchen wir innovative Ansätze und ein abgestimmtes Vorgehen“, betont Geschäftsführer Tobias Nolting. Voraussetzung ist, dass alle Beteiligten an einer Problemlösung ernsthaft interessiert und bereit sind, sich aktiv in den weiteren Prozess einzubringen.

Der Hockenheimer Marketing Verein hofft deshalb am 12. März auf eine rege Teilnahme: „Für die Beseitigung und Verhinderung von Leerständen gibt es keine Patentrezepte aus der Schublade. Wir werden einen langen Atem brauchen und nur dann erfolgreich sein, wenn möglichst viele Akteure an einem Strang ziehen“, erklärt Nolting abschließend.

Die Veranstaltung „HMV im Dialog“ richtet sich in erster Linie an Immobilienbesitzer, soll aber auch die interessierte Öffentlichkeit ansprechen. hmv

