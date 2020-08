Wassersack rettet Baumleben

Das veränderte Klima zeigt sich überall. Lange und heiße Sommer, kurze und heftige Regenschauer, bei denen das Wasser schnell abfließt und nicht in tiefere Bodenschichten sickert, dominieren. Diese Umstände sorgen auch bei den Bäumen in Hockenheim für Stress. Die Stadtverwaltung versucht, dieser Entwicklung ab sofort mit Wassersäcken an Bäumen, sogenannten Baumbädern, entgegenzuwirken. Die mobile Tröpfchenbewässerung versorgt die Baumwurzeln mit Wasser und dient der Erhaltung der grünen Sauerstoffproduzenten.

Die Verwaltung bittet die Bürger, bei dieser Form der Baumrettung mitzumachen. „Wir freuen uns über Hinweise aus der Bevölkerung, wo Wassersäcke erforderlich sind. Bitte teilen Sie unserem Bauhof mit, welcher Ihrer Bäume einen Wassersack benötigt“, appelliert Stadtgärtnermeister Matthias Degen. „Die Mitarbeiter des Bauhofs kommen dann kostenfrei bei Ihnen zu Hause vorbei und bringen einen Bewässerungssack an. Insgesamt hat der Bauhof für diese Aktion 50 Säcke zur Verfügung“, ergänzt Degen.

An 70 Standorten im Einsatz

Die Baumbäder sind mittlerweile an rund 70 Standorten in Hockenheim im Einsatz, unter anderem auf dem Waldfriedhof. Dabei handelt es sich um einen Wassersack aus reißfestem Bändchengewebe. Er wird ähnlich wie ein Mantel um den Baumstamm gelegt und per Reißverschluss geschlossen. Der Sack wird mit bis zu 60 Liter Wasser gefüllt und dann so hingestellt, dass sein perforierter Boden genau über dem Wurzelbereich des Baumes platziert ist. Über kleine Löcher gibt der Sack innerhalb von fünf acht Stunden das Wasser an den Boden ab. Der Stamm bleibt komplett trocken.

Das Anbringen von Wassersäcken an Bäumen ist aber nicht die einzige Möglichkeit, wie die Bürger im Kampf gegen den Klimawandel in Hockenheim helfen können. Die Stadtverwaltung hat bereits vor eini-gen Wochen darauf hingewiesen, dass die Hockenheimer im Rahmen ihrer Möglichkeiten Straßenbäume und kleine Pflanzbeete in ihrer Straße gießen können.

Dabei sind vor allem junge Bäume auf die Bewässerung angewiesen. Ältere Bäume können sich über ihre tiefreichenden Wurzeln besser selbst versorgen. „Jede Gießkanne hilft“, ruft Matthias Degen in Erinnerung.

Interesse im Bauhof anmelden

Exemplare, die stark unter Trockenstress leiden, erkenne man daran, dass sich die Blätter einrollen und vergilben. Interessenten an einem Bewässerungssack können den Bauhof der Stadtverwaltung Hockenheim unter der Telefonnummer 06205/92 26 35 erreichen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 25.08.2020