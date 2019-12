Wechsel an Spitze von Stadt und Ring GmbH

Wer später an 2019 zurückdenkt, wird sich insbesondere an viele personelle Veränderungen erinnern, die dem Jahr ihren Stempel aufgedrückt haben. Die wichtigste erfolgte an der Stadtspitze: Da Oberbürgermeister Dieter Gummer am 25. August sein 68. Lebensjahr vollendete, endete seine Amtszeit. Im Juli stand nach zwei Wahlterminen Marcus Zeitler als sein Nachfolger fest. Die Hockenheimer hatten neben der Kommunalwahl einen weiteren spannenden Wahlkampf erlebt.

Um das OB-Amt waren fünf Bewerber ins Rennen gegangen, das Mitte März eröffnet wurde. Für Dieter Gummer endete seine 15-jährige Tätigkeit als Oberbürgermeister abrupt, als ihn am 15. Juli ein Unbekannter in seinem Haus in Böhl-Iggelheim heimtückisch niederschlug und schwer verletzte.

Die Anteilnahme der Menschen war groß, ebenso die Freude darüber, dass der OB so weit genesen war, dass am 23. August seine Verabschiedung in der Stadthalle planmäßig stattfinden konnte – mit stehenden Ovationen für den scheidenden Oberbürgermeister.

Nur eine Woche später wurde an gleicher Stelle für Georg Seiler applaudiert: Er hatte 26 Jahre lang die Geschicke der Hockenheim-Ring GmbH gelenkt, war über 40 Jahre an der Rennstrecke tätig gewesen. Seine Nachfolge traten Jochen Nerpel und Jorn Teske an.

Am 26. Mai waren bei der Gemeinderatswahl größere Veränderungen ausgeblieben. Die CDU behauptete sich als stärkste Kraft, die Grünen zogen mit ihrem fünften Sitz mit den Freien Wählern gleich. Abschied nehmen musste Hockenheim von Ehrenbürger Adolf Stier. mm

