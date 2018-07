Anzeige

Für die Anfahrt zum Hockenheimring wird am Samstag, 21. Juli, und Sonntag, 22. Juli, jeweils von 7.30 bis etwa 12 Uhr auf der L 723 ab der Autobahn-Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch-West bis zur Reilinger Straße/Hubäckerring eine Einbahnstraße in Fahrtrichtung Hockenheim eingerichtet.

An beiden Veranstaltungstagen wird für die Abfahrtsphase ebenfalls eine Einbahnstraße von der Reilinger Straße und der L 723 bis zur Autobahn-Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch organisiert.

Im Bereich Nordanbindung wird die Strecke Hockenheim zwischen B 39 und Schwetzinger Straße/Ernst-Brauch-Straße als Einbahnstraße ausgewiesen.

Für die Abfahrt vom Hockenheimring wird an beiden Tagen das Tor am P 2 zur Autobahn A 6 geöffnet. Außerdem können die Ausfahrten von den Parkplätzen P 6 über die Rastanlagen Hockenheim-West und Ost verwendet werden.

Zwei Shuttlebus-Linien zum Ring

An beiden Veranstaltungstagen gilt in der Waldstraße auf der westlichen (bebauten) Seite zwischen Heidelberger Straße und Continentalstraße absolutes Haltverbot. Halte- und Parkverbote gelten auch in den Straßen rund um den Hockenheimring.

Der Parkplatz in der Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße zwischen Siedlung und Schützenstraße ist nur für das Abstellen von Pkw freigegeben. Ansonsten sind die üblichen Parkplätze und Campingplätze geöffnet, hinzu kommt der P 20 bei Reilingen. Die Parkflächen C 2, C 4, P 4, P 5 stehen ebenfalls nicht zur Verfügung.

Während der Formel 1 verkehren zwei Shuttle-Bus-Linien zum und vom Hockenheimring (Linie 1 mit den Haltestellen: Bahnhof/C 6 und P 8/C 9 Segelflugplatz/Kläranlage/Ernst-Brauch-Straße. Linie 2 mit den Haltestellen: P 20/Heidelberger Straße bei Kindergärten).

Der Ringjet kann am Freitag und Samstag die Haltestelle „Bahnhof“ nicht bedienen. Auch die BRN-Buslinie von Speyer nach Heidelberg kann während der Formel 1 nicht fahrplangerecht verkehren. zg

