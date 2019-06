Wegen Ed Sheeran müssen Autofahrer Umwege in Kauf nehmen

Bald ist es so weit: Ed Sheeran gastiert mit seiner Deutschlandtour am Samstag, 22., und Sonntag, 23. Juni, auf dem Hockenheimring. Die Organisatoren erwarten für die beiden Konzerte jeweils bis zu 100 000 Fans, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Stadtverwaltung führt daher verkehrslenkende Maßnahmen durch, um eine möglichst reibungsfreie An- und Abreise zu gewährleisten.

Die Polizei behält sich vor, für den Anfahrtsverkehr am Samstag und Sonntag die Straße L 723 und für die Nordanbindung jeweils eine Einbahnstraße einzurichten. An beiden Veranstaltungstagen wird in der Reilinger Straße zwischen L 723 und Kreisverkehr Hubäckerring eine Einbahnstraße eingerichtet. Für den Abfahrtsverkehr an beiden Tagen wird die Einbahnstraßenregelung ab Reilinger Straße Hubäckerring über die L 723 in Fahrtrichtung A5 zur Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch installiert. Die Nordumgehung Hockenheim zwischen der Ernst-Wilhelm-Sachs-/Hardtstraße und der Schwetzinger Straße wird von Samstag, 22. Juni, 6 Uhr, bis voraussichtlich Montag, 24. Juni, 6 Uhr, für den öffentlichen Straßenverkehr gesperrt. In diesem Zeitraum kann der Bereich nur von Veranstaltungsbesuchern zum oder vom Parkplatz P 2 genutzt werden. Gleichzeitig wird auch die Verbindungsstraße „Am Friedhof“ (zwischen Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße und der Heidelberger Straße) gesperrt. Anwohner und Friedhofsbesucher dürfen die Straße nutzen. Für die Friedhofsbesucher werden wieder Parkplätze frei gehalten. Der Fußweg zwischen Nordring und EWS-Tunnel ist nicht passierbar.

Park- und Campingplätze

Bei dieser Veranstaltung werden die folgenden Parkplätze und Campingplätze geöffnet: Tagesparkplätze: P1, P2, P6, P6 Zusatz, P8, P8 Zusatz, P9, C5, C5 Zusatz, C6, sowie die Parkplätze auf der Rennstrecke 1, 2 und 3. Für die Camper steht der Campingplatz C3 zur Verfügung. Der öffentliche Personennahverkehr der BRN-Buslinie Speyer–Heidelberg zwischen Hockenheim und Reilingen kann unter Umständen nicht planmäßig verkehren. Die Deutsche Bahn verstärkt an den Konzerttagen ab dem frühen Nachmittag und bis spät in die Nacht zahlreiche Züge mit zusätzlichen Fahrzeugen. zg

Info: Mehr Informationen unter www.hockenheimring.de/ed-sheeran-germany-tour-2019

