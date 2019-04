Wehr nur im Ehrenamt denkbar

Hören, wo die Rettungskräfte der berühmte „Schuh drückt“, schauen, wo das Land dem Ehrenamt noch stärker unter die Arme greifen kann, dies war das Anliegen des „Blaulicht-Empfangs“, zu dem der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Klein am gestrigen Abend ins Haus der Freiwilligen Feuerwehr eingeladen hatte.

Klein, der Vorsitzender des Innenausschusses des Landtages ist, hatte dazu sein Pendant, Innenminister Thomas Strobl, eingeladen. Strobl, der zugleich stellvertretender Ministerpräsident von Baden-Württemberg ist, war dem Ruf seines Parteifreundes gerne gefolgt, ist doch ihm wie auch Klein die Arbeit der Rettungskräfte eine Herzensangelegenheit. Zumal sie im Land eine Symbiose aus haupt- und ehrenamtlichen Kräften darstellt und somit eine Funktion erfüllt, die weit über den Bereich des Rettens hinausgeht.

Der Landtagsabgeordnete freute sich, wie zahlreich die Retter seinem Ruf gefolgt waren, neben Feuerwehrkommandant Franz Sommer aus Hockenheim waren Feuerwehrleute aus der ganzen Region vertreten, auch Vertreter von DRK, Maltesern, DLRG, ASB und THW hatten den Weg in die Rennstadt gefunden. Wie auch eine staatliche Anzahl von Vertretern der Polizei, an der Spitze Revierleiter Manfred Krampfert. Klein hieß zudem Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg als Hausherrn, Landrat Stefan Dallinger und Marcus Zeitler, Vorsitzender des Feuerwehrverbandes des Rhein-Neckar-Kreises, willkommen.

Diese breite Aufstellung, sowohl, was die verschiedenen Rettungsorganisationen betrifft, als auch die Vertreter der unterschiedlichen Verwaltungsebenen, spiegelt die Bandbreite der Themen wider, die an diesem Abend zur Debatte standen. Wobei der Schwerpunkt eindeutig auf dem Aspekt des Ehrenamtes lag. Dieser betrifft die Polizei weniger, hier dominieren hauptamtliche Kräfte, auch wenn Minister Strobl im Verlauf des Abends eine Lanze für den freiwilligen Polizeidienst brach. Nein, der Fokus verschob sich schnell in Richtung Ehrenamt, auf die vielen Schwierigkeiten, mit denen Wehr und Sanitäter bei ihren Einsätzen zu kämpfen haben, Stichwort Freistellung oder Ausbildung.

Stützen der Gesellschaft

Doch die Richtung gab Klein vor, für den die Blaulichtorganisationen einen Stellenwert haben, der über den Aspekt des Rettens hinausgeht, der sie durch das Ehrenamt zu einer Stütze der Gesellschaft macht. Ein Punkt, den Strobl umgehend aufgriff, indem er zwei Zahlen in die Runde warf: In Baden-Württemberg gibt es rund 2500 hauptberufliche Feuerwehrleute – im Ehrenamt sind über 100 000 Personen Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr.

Ein Modell, für das Strobl mittlerweile in Europa wirbt und für das er im zuständigen Europaminister für den Katastrophenschutz einen engagierten Mitstreiter gefunden hat. Zumal der Minister mit Blick auf die Sicherheits-Architektur im Land, hier Haupt-, dort Ehrenamt, anmerkte, „dass es im Ernstfall funktioniert“.

Ganz klar, wenn sich der zuständige Minister Zeit für ein Gespräch nimmt, dann sind nicht nur die Fragen vielfältig, dann werden auch konkrete Wünsche geäußert. Landrat Stefan Dallinger machte den Anfang, indem er die Worte des Ministers bekräftigte und anhand der Trinkwasserverfärbung, von der Heidelberg und Teile des Kreises betroffen waren, aufzeigte, dass die Zusammenarbeit der Rettungskräfte im Katastrophenfall funktioniert.

Bruchsal wird gestärkt

Seine Bitte an den Minister war, angesichts der Maßnahmen, die von verschiedenen Landkreisen unternommen werden, um die Ausbildung der Feuerwehr zu verbessern, darauf zu achten, dass keine Konkurrenz um die beste Ausstattung entstehe. Was ihm Strobl zusicherte: nicht jeder müsse alles machen, Arbeitsteilung ist für ihn das auch Ressourcen schonende Stichwort.

Gleichzeitig kündigte Strobl an, die Diskussion um die Landesfeuerwehrschule in Bruchsal dadurch zu beenden, dass er ihre Kapazität um 25 Prozent aufstockt, er das „bundesweite Juwel“ weiter aufwerte.

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 25.04.2019