Wehrlein kehrt in die DTM zurück

ARCHIV - Der deutsche Formel-1-Rennfahrer Pascal Wehrlein von Sauber ist am 27.02.2017 zum Auftakt der Testfahrten vor der neuen Saison der Formel 1 auf der Rennstrecke Circuit de Barcelona-Catalunya in der Nähe von Barcelona (Spanien) im Fahrerlager zu sehen. Für den 22 Jahre alten Deutschen beginnt die Formel-1-Saison mit Verspätung. Die Folgen seines Crashs beim Race of Champions Ende Januar in Miami sind ausgestanden. (zu dpa «Bereit für das Comeback - Wehrlein vor Rennpremiere im neuen Team» vom 13.04.2017) Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

