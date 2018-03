Anzeige

Außerdem können sich die Be-sucher bei Schulen wie den Bernd- Blindow-Schulen, dem beruflichen Gymnasium der Markus-Schule, dem Bildungszentrum Gesundheit Rhein-Neckar-GmbH – Pflegefachschule oder der IHK Rhein-Neckar über die vielfältigen Möglichkeiten informieren.

Die Stadt Hockenheim präsentiert sich ebenfalls als Arbeitgeber. Sie bietet eine breite Palette von Ausbildungsberufen in der Verwaltung und bei den Stadtwerken. Die Möglichkeiten reichen von einer Lehre zum Verwaltungsangestellten über die Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik bis hin zu dualen Bachelor-Studiengängen, beispielsweise für soziale Arbeit.

Gauß organisiert Fachvorträge

Neben den Firmenpräsentationen können sich die Besucher in Fachvorträgen, die vom Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium organisiert werden, über weitere Möglichkeiten einer beruflichen Zukunft informieren.

Der Hockenheimer Ausbildungstag ist keine klassische „Stellenbörse“. Er verfolgt das Ziel, Jugendliche und ihre Eltern über die Ausbildungsangebote von Unternehmen und Einrichtungen in der Region zu informieren. So besteht für viele die gute Möglichkeit, erstmals persönliche Kontakte zu potenziellen Lehrbetrieben zu knüpfen. Dabei können sich Jugendliche Anregungen holen, was sie nach dem Schulabschluss eigentlich machen möch-ten.

Ein weiteres Ziel des Hockenheimer Ausbildungstages ist es, die regionale Wirtschaft zu stärken. Sie ist angesichts des demografischen Wandels und des Wettbewerbs um qualifizierte Fachkräfte zunehmend auf gut ausgebildeten Nachwuchs angewiesen. Dieser Bedarf spiegelt sich in den kontinuierlichen Teilnehmerzahlen bei den Ausstellern wider.

Auch dieses Jahr erhalten diese auf dem Ausbildungstag einen kostenfreien Standplatz. Die Veranstaltung wird in enger Zusammenarbeit mit den weiterführenden Schulen in Hockenheim durchgeführt. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 09.03.2018