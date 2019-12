Weihnachten ist gerettet

Im letzten „Kamishibai“ des Jahres zeigt die Stadtbibliothek am Samstag, 14. Dezember, 10.30 Uhr, die Geschichte „Pippi Langstrumpf feiert Weihnachten“.

Die erste Umsetzung der Pippi-Langstrumpf-Weihnachtsgeschichte von Astrid Lindgren erfolgt durch Katrin Engelking. Sie richtet sich an Kinder ab drei Jahren und interessierte Erwachsene. Der Eintritt ist frei. Es ist kein Einlass nach Beginn der Veranstaltung mehr möglich.

In den Fenstern der kleinen Stadt leuchten die Lichter an Heiligabend und an den Weihnachtsbäumen brennen Kerzen. Alle Kinder sind froh, außer Pelle, Bosse und die kleine Inga. Sie sind nämlich alleine. Fast scheint es, als sollte dies das traurigste Weihnachtsfest werden, das sie je erlebt haben. Doch sie haben nicht mit Pippi Langstrumpf gerechnet. Sie bringt Geschenke mit und hat sogar einen Weihnachtsbaum dabei. Pippi kann eben alles. zg

