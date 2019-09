Weihnachten soll die Bodenplatte liegen

Wenn es gilt, ein „extrem anspruchsvolles“ Bauprojekt in die Tat umzusetzen, ist es sicherer, zum Auftakt neben einem „Vaterunser“ noch ein „Gegrüßet seist du, Maria“ aufs Gelingen zu sprechen. Den Neubau des Altenheims St. Elisabeth, der am Mittwoch mit dem Spatenstich symbolisch begonnen hat, verortete Architekt Johannes Klorer in diese Kategorie.

„Es war ein langer langer Weg“, sagte

...