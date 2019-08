Weinberge und Burgen prägen das Panorama

Die Drei-Flüsse-Radrunde ist auch unter Radsportbegeisterten nicht allen bekannt. Der Wanderwart des Ski-Clubs, Walter Köhler, suchte diese Radtour entlang der Flüsse Ahr, Erft und Rhein aus, die der 14-köpfigen Radgruppe durch die Eifel und dem Rheinland eine abwechslungsreiche Landschaftsvielfalt bot, heißt es in einer Pressemitteilung des Ski-Clubs.

Mit Trekkingrädern, aber auch Mountainbikes starteten die Radler in Bad Godesberg zu dieser Fünf-Tages-Tour. Mit Mountainbikes eine Streckenradtour zu fahren, habe gegenüber Trekkingrädern natürlich Vor- und Nachteile. Das Mountainbike ist insgesamt leichter, hat am Berg eine bessere Übersetzung und auf schlechtem Weg eine höhere Haftung und Spurtreue, dafür ist der Rollwiderstand etwas höher und die Gepäckmitnahme ist begrenzter. Da immer von Hotel zu Hotel gefahren wurde – und die waren schon lange vor der Tour gebucht worden – musste das Gepäck auf dem Rad mitgeführt werden, was die Radler bei Bergauffahrt ordentlich zu spüren bekamen, so die Mitteilung.

Im Ahrtal, welches auch „Tal des Rotweins“ genannt wird, ging es anfangs fast unmerklich bergauf. Der Blick schweifte auf die steilen und fast schwarzen Felshänge, an denen unter extremen Bedingungen der Spätburgunder angebaut wird. Im oberen Ahrtal war dann Schluss mit lustig: Das sanfte Dahinschweben war vorbei und es ging kräftig bergauf.

Quelle unter dem Haus

Auch nach dem historischen Burgort Blankenheim, in dem unter einem Fachwerkhaus die Ahr entspringt, gingen die Bergetappen weiter, da noch ein Höhenzug bis zum Erft-Tal überwunden werden musste.

Nach 65 Kilometer und über 700 Höhenmeter wurde am zweiten Tag Bad Münstereifel erreicht, das mit seiner historischen Altstadt und der fast vollständig erhaltenen Stadtmauer unter Denkmalschutz steht. Das Erft-Tal wurde breiter, die Berge immer flacher und die Radwege wurden zur Belastungsprobe für Radler und Rad. Über lange Strecken waren die Radwege mit Feinschotter oder Splitt befestigt und mit Schlaglöchern übersät. Kurze Besichtigungen von Schloss Türnich, Schloss Bedburg oder auch des historischen Ortskerns von Alt-Kaster waren willkommene Abwechslungen, um auch Pausen einzulegen. Ab Neuss, wo die Erft in den Rhein fließt, verbesserten sich die Radwege deutlich. Erstaunlich war, dass es bei der ganzen Tour keinen Sturz und nur eine Reifenpanne gab.

Idyllischer Kontrast

Auf dem Rheinradweg flussaufwärts wurde das historische Städtchen Zons besucht, ein mittelalterlicher Festungsbau mit gut erhaltener Stadtmauer und einer Windmühle auf einem Festungseckturm. Der Kontrast hätte nicht schärfer sein können – auf idyllischen Aue- und Damm-Radwegen mit Wasser auf der einen Seite und Wald auf der anderen Seite tauchten die Radler unverhofft in eine Industrie-Kulisse bei Dormagen und Leverkusen ein. Dies änderte sich jedoch recht schnell wieder und der Radweg verlief ruhig direkt am Rhein entlang bis nach Köln, wo auch das letzte Mal übernachtet wurde.

Am nächsten Morgen besichtigte die Gruppe die gotische Kathedrale – diesmal aber zu Fuß. Das romantische Mittelrheintal mit den mondänen Uferpromenaden von Bonn und Bad Godesberg auf der einen Seite und das Siebengebirge mit Burgen und Schlössern auf der anderen Seite bildete den Schluss-Akzent. 340 Kilometer und über 1300 Höhenmeter lagen hinter der Gruppe. wk

