Weinberge und Geschichten von der Hex’

Hier liegt der Ursprung der Legende von der Hex’ von Dasenstein. Das junge Burgfräulein verliebte sich in einen nicht standesgemäßen Bauernjungen und wurde daraufhin von ihrem Vater von der Burg verstoßen. Seit dieser Zeit hauste sie in einer Höhle am Dasenstein und trieb des Nachts ihr Unwesen. Auch die Wandergruppe will das in langem Gewand gekleidete Fräulein gesehen haben, als sie unter lautem Schreien an ihr vorbeilief.

Gruseliges nach Sonnenuntergang

Bergauf und bergab ging es zu abgelegenen Berghöfen, an denen sich die Wanderer mit belegten Broten, Wein und Schnaps stärken konnten. Ein stimmungsvoller Sonnenuntergang mit Blick auf die Rheinebene leitete die gruselige Phase ein. Bei Dunkelheit huschte plötzlich aus einem Weinberg die Hexe heraus und versuchte, ihr einsames Leben durch die Entführung eines Mannes zu bereichern. Der Legende nach hat die Hex’ am Dasenstein Weinreben gepflanzt, so dass dann in jüngster Zeit die Kappeler diese Weinlage und den Wein „Hex von Dasenstein“ genannt haben. Erst nach Mitternacht traf die Wandergruppe wieder in der Hoggemer Hütt ein und war von diesem abwechslungsreichen und informativen Tag begeistert.

Das sonnige Frühlingswetter setzte sich auch am nächsten Tag fort und lud zu einer tollen Wanderung in die Weinlandschaft zwischen Sasbachwalden und Lauf ein. Auf einem Panoramaweg erblickte man die lieblichen Ausläufer des Schwarzwaldes im Wechselspiel zwischen Streuobstwiesen, Weinbergen und kleinen bäuerlich geprägten Ortschaften. Allerdings schlug das Wetter am letzten Tag um. Wolken bis ins Tal und Dauerregen trugen zum Entschluss bei, vorzeitig nach Hause zu fahren. Getrübt hat der Regen die Stimmung der Wandergruppe nicht, da die zwei Sonnentage, die landschaftliche Schönheit, das Erlebte und der kulinarische Genuss überwogen. wk

