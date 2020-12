Weiße Pracht als kleines Trostpflaster genossen

Ob das ein kleines Trostpflaster des Schicksals war? Kein Hockenheimer Advent, keine Weihnachtsfeiern oder -essen, und dann plötzlich aus heiterem Himmel diese weiße Pracht. Sie war zwar nicht von langer Dauer, zeigte aber, dass zumindest die Natur noch nicht im kompletten Ausnahmezustand ist.

Was als Eisregen am Montagabend begonnen hatte und zu einem massiven Hindernis des Verkehrs hätte werden können, entpuppte sich als schönes Schnee-Intermezzo und Vorbote des Winters, der kalendarisch erst in drei Wochen beginnt.

Wetterposten beobachtet Lage

Für den städtischen Bauhof kam der Einbruch nicht überraschend: Hier werden die Wetternachrichten genau verfolgt, sobald die Temperaturen in Richtung Nullgradgrenze gehen. Ein Wetterposten wird eingeteilt, der ab 3 Uhr morgens die Lage beobachtet, berichtet der städtische Pressesprecher Christian Stalf. Wenn wie am Dienstag Räumdienst erforderlich ist, alarmiert er seine Kollegen, die zwischen 4 und 5 Uhr ausschwärmen. 15 bis 20 Personen sind im Einsatz mit zwei Lkw und als Fußtrupps mit einer festen Prioritätenliste, nach der der Winterdienst erledigt wird.

Zuerst werden die Brücken gestreut oder geräumt, dann die wichtigsten Verkehrsverbindungen, also Schwetzinger-, Heidelberger- und Karlsruher Straße, als nächstes wird der Weg der Stadtbuslinie Ringjet winterfest gemacht und dann die Zugänge zu den Schulen, damit die Schüler möglichst sicher ankommen. Für die Seitenstraßen und dieZufahrten zu den Kindergärten gibt es nicht genug Kapazitäten. Die Kindergärten sind informiert, dass sie das Räumen und Streuen selbst übernehmen, erklärt Christian Stalf. Der Saisonstart in den Winterdienst habe gut geklappt, berichtet Pressesprecher auf Anfrage.

Das würde ein Trucker nicht unbedingt behaupten: Aufgrund der Schneeglätte ist der 50-jährige Sattelzuglenker am Dienstagmorgen mit seinem Lkw auf der B 39 bei Hockenheim in die Leitplanken geprallt, wie die Polizei mitteilt. Der Mann war gegen 5.20 Uhr in Richtung Schwetzingen unterwegs, als er auf rutschiger Fahrbahn kurz nach der Ausfahrt Hockenheim-Mitte die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach links von der Straße abkam. Dabei entstand Sachschaden von rund 10 000 Euro am Sattelzug. Die Leitplanken wurden auf einer Länge von rund zehn Metern beschädigt. mm

