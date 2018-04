Anzeige

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr ist heute beim „Weißen Samstag“ des Marketing-Vereins (HMV) wieder Spargelgenuss am Wasserturm angesagt. Von 12 bis 17 Uhr haben Liebhaber des königlichen Gemüses die Gelegenheit, unter dem „Riesenspargel“, Hockenheims Wahrzeichen, zu schlemmen, zu trinken und die Geselligkeit zu pflegen.

Der HMV-Arbeitskreis „Lebensqualität und Identifikation“ will ein familiäres, aber stilvolles Spargelfest mit entsprechendem Ambiente anbieten. Gemäß dem Motto „Ganz in Weiß“ ist das Fest gestaltet. Und wer ganz in Weiß gekleidet kommt, auf den wartet ein Freigetränk. Zu diesem Fest von Bürgern für Bürger sind alle Interessenten eingeladen. Das Platzangebot sowie die Infrastruktur wurden nach dem Andrang 2017 erweitert. hs