Der Ski-Club Hockenheim hat im 50. Jahr seines Bestehens seinen Vorstand erneuert und komplettiert. Somit kann die erfolgreiche Führungsarbeit in bewährter Weise fortgesetzt werden. Die Hauptversammlung wählte den langjährigen zweiten Vorsitzenden Bernd Storz, einstimmig wieder. Unter Applaus wurde das Ergebnis der Wahl im Clubheim verkündet, teilt der SCH mit.

Der Ski-Club ist ganzjährig aktiv und nimmt rege am gesellschaftlichen Leben der Stadt teil. Beim Sommertagszug hat der Verein seit vielen Jahren einen Motivwagen und erfreut die Hockenheimer Bevölkerung mit Rosen und allerlei Süßigkeiten für die Kleinen. Der Stand beim Hockenheimer Mai forderte die Unterstützung und Mithilfe einer großen Anzahl an Mitgliedern. Der Frühschoppen mit Olli Roth and Friends auf dem Vereinsgelände im Altwingertweg etabliert sich zunehmend und verzeichnet eine hohe Besucherzahl. Freudige Gesichter sehen die Organisatoren, wenn sie mit Menschen mit Behinderung aus der Werkstätte Hockenheim einen gemeinsamen Tag verleben. Anlässlich des Kinderferienprogramms besuchten 40 begeisterte Kinder die Kletterhalle in Bensheim. Dies soll im Sommer wiederholt werden.

Die Fahrrad- und Wandergruppe hatte erlebnisreiche Unternehmungen, beispielsweise an der italienischen Blumenriviera oder sportliche Touren im Südschwarzwald. Die Skischule nahm mit einem Infostand auf der Kerwemeile teil und startete mit dem jährlichen Skiflohmarkt auf dem Vereinsgelände in die Skisaison des Winters 2017/18. Die zehn Skifreizeiten waren alle ausgebucht. Darüber hinaus wurden die Übungsleiter der vereinseigenen Skischule durch den Skiverband Schwarzwald-Nord fahrerisch und pädagogisch fortgebildet.