Weitblick bewiesen

Mit seinen Produkten aus fairem Handel und regionalem Anbau ist der Weltladen Arche seit Jahrzehnten in der Erfolgsspur, seit acht Jahren im Advent ergänzt durch den Projektladen, in dem Produkte aus Behinderten-Werkstätten verkauft werden. Auch in der Einrichtung der Lebenshilfe im Talhaus wurde seit Wochen und Monaten fleißig für den Laden gewerkelt (wir berichteten) – nun feierte er seine Eröffnung.

Mirjam Wolf vom Trägerverein freute sich, zu der Eröffnung zahlreiche Gäste begrüßen zu dürfen. Sie verwies auf die große Produktpalette des Projektladens, die von Nudeln aus Trossingen über Accessoires aus Heidelberg und Wein aus Bad Dürkheim – alles Werkstätten der Lebenshilfe – bis zum Hockenheimer Angebot reicht.

Bürgermeisterstellvertreter Fritz Rösch bescheinigte den Gründern des Weltladens großen Weitblick, regionaler und fairer Handel seien mittlerweile in der Gesellschaft angekommen. Dazu passe der Projektladen, Menschen mit Behinderungen müssten sichtbarer werden, stellte Rösch fest.

Das weihnachtliche Angebot des Projektladens ist werktags von 10 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, samstags nur vormittags, zu erkunden. aw

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 07.12.2019