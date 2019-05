Weitere Plätze für Bambini

Für seine jüngsten Nachwuchskicker hatte der FV 08 ein Spielfest veranstaltet. Rund 30 Kinder der Bambini und Bambini Mini (drei bis sieben Jahre alt), sieben Trainer und viele Verwandte nahmen an der Aktion im Waldstadion teil, heißt es in einer Pressemitteilung. Neben Eierlaufen, bei dem Tennisbälle auf Löffeln jongliert werden mussten, wurden Fangspiele und andere Fußball-Spaß-Spiele auf dem Kunstrasenplatz gespielt.

Schwere Entscheidung

Jedes der Kinder hatte außerdem ein selbstgemaltes Bild vom Fußballtraining beim FV 08 mitgebracht und die schönsten drei Bilder wurden von einer Jury, bestehend aus vier Eltern und Organisator Matthias Filbert, ausgesucht. Weil die Bilder alle sehr schön waren, fiel ihnen die Entscheidung sehr schwer, heißt es in der Pressemitteilung.

Beim Training der Drei- bis Vier-Jährigen geht es dem FV 08 darum, den Kindern ein altersgerechtes Bewegungstraining zu geben und ihnen dabei das Sozialverhalten in Gruppen und den Umgang mit anderen Kindern beizubringen. Dazu ist der Spaß am Fußballspielen in einer Mannschaft im Vordergrund.

Anfang Mai beginnen die Bambini-Mini- und Bambini-Fußballtrainings im Waldstadion. Eltern können sich unter www.fv08.de oder direkt bei Matthias Filbert unter vorstand2@fv08.de informieren. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 02.05.2019