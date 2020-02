Weitere Rodung nicht mehr zu tolerieren

Das Orkantief „Sabine“ hat vergangene Woche Deutschland in Atem gehalten. Bundesweit gab es Verletzte und Sachschäden durch umgestürzte Bäume. Die Folgen des Orkantiefs sind auch in Hockenheim deutlich sichtbar und für alle spürbar, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen. Auf dem Parkplatz C 3 sind viele Bäume vollständig entwurzelt umgestürzt. Manche von ihnen haben den Spielplatz getroffen.

Dies haben die Fraktionsmitglieder von Bündnis 90/Die Grünen mit Erschrecken festgestellt, als sie sich einen Tag nach dem Orkantief ein Bild vor Ort machten. Im Stadtwald C 3 fanden sie mehrere umgestürzte Bäume vor. „Dies macht einmal mehr deutlich, wie sehr unser Wald vom Klimawandel betroffen ist“, sagt Fraktionsvorsitzender Adolf Härdle. „Auch wenn die Stadt insgesamt glimpflich davongekommen ist, leidet auch der Hockenheimer Wald spätestens seit dem Dürresommer von 2018 sehr.“

Für Hockenheim bedeute dies, dass „wir unseren Wald auf den Klimawandel vorbereiten und ,neu’ planen müssen“, erklärt Härdle. Und zwar mit Baumarten, die mit dem schnell sich ändernden Klima zurechtkommen. „Jede weitere Zerstörung oder Rodung des Waldes zur Parkplatznutzung ist nicht mehr zu tolerieren“, betonte Härdle. „Der bestehende Wald muss aufgeforstet und geschützt werden. Er bedeutet für uns Hockenheimer eine ökologische Ressource und einen Erholungs- und Erlebensraum“.

„Wir müssen auch an die nachfolgenden Generationen denken“, sagt Elke Dörflinger. „Der Wald ist unsere Lebensgrundlage, und in unserem Hockenheimer Wald zählt jeder Baum!“ ed/zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 22.02.2020