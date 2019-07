Weniger Lust auf Formel 1

Der Große Preis der Formel 1 in Hockenheim rückt immer näher: Am Freitag, 26. Juli, geht es mit den Freien Trainings los, doch allzu große Vorfreude ist derzeit noch nicht zu spüren. Kerstin Nieradt, Leiterin der Pressearbeit der Hockenheimring GmbH, bestätigte auf Nachfrage unserer Zeitung, dass bisher erst 57000 Karten verkauft worden sind.

Der scheidende Geschäftsführer Georg Seiler gab an, dass man 60 000 Tickets absetzen müsse, um eine schwarze Null zu erreichen. Im vergangenen Jahr hatten 71 000 Fans auf den Tribünen gesessen, diesmal wird diese Zahl wohl nicht erreicht werden. Wenig hilfreich in Bezug auf den Vorverkauf ist die sportliche Ausgangslage: Mercedes scheint auch in Hockenheim zu dominant zu sein. Im vergangenen Jahr hatte Sebastian Vettel bis zur Austragung des Großen Preises von Deutschland bereits zwei Rennen gewonnen, in dieser Saison fährt der Ferrari-Pilot den Erwartungen hinterher.

Womöglich ist es aber das vorerst letzte Rennen der Königsklasse in Deutschland – vielleicht lockt der drohende Abschied noch ein paar Motorsportfans mehr an die Rennstrecke. Gegenüber der Fachzeitschrift „auto motor und sport“ sagte Seiler: „Vielleicht ändern die Leute noch ihre Meinung, wenn ihnen mal klar ist, dass es zum letzten Mal einen Grand Prix von Deutschland für lange Zeit geben könnte.“ mjw

Info: Tickets gibt es unter www.eventimsports.de/ols/formel1/

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 23.07.2019