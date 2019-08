Wenn die Hausfassade zur Leinwand wird

Seit Ende Juli erstrahlt die Fassade des Jugendzentrums am Aquadrom (Juz) in der Arndtstraße 5 in neuem Glanz. Das schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Bei hochsommerlichen Temperaturen gestaltete der professionelle Graffitisprayer Pablo Fontagnier gemeinsam mit vier Nachwuchskünstlern aus dem Juz den Eingangsbereich des Jugendtreffs neu.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Das vorher unscheinbare Gemäuer erstrahlt in bunten, lebensfrohen Farben und in einer für eine Jugendeinrichtung zeitgemäßen Optik. „Wir sind sehr zufrieden und freuen uns, dass wir als Juz nunmehr auch sprichwörtlich im öffentlichen Raum sichtbar sind. Den Jugendlichen gefällt es sehr, vor allem weil sie auch selbst mitgestalten konnten“, so Einrichtungsleiter Matthias Falke.

Anerkennung vom Profi

Graffitikünstler Pablo Fontagnier, der seinen vier Assistenten zunächst eine ausführliche Einführung in die Geheimnisse der Graffitikunst gab, war vom Engagement der Juz-Besucher angetan. „Ich habe schon viele Jugendzentren in Deutschland besprüht, aber eine solche Disziplin und eine so große Einsatzfreude habe ich noch nie erlebt“, sagte er anerkennend.

Herkunft spielt keine Rolle

Das Juz ist eine Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit. „Es ist ein Ort, an dem junge Menschen unabhängig von Sprache, Heimat, Herkunft und Glaube willkommen sind. Wir haben vielfältige Bildungs- und Freizeitangebote. Die neu gestaltete Fassade spiegelt diese Vielfalt und den multikulturellen Reichtum nun auch wieder“, freut sich Matthias Falke in der Pressemitteilung weiter.

Momentan hat das Juz Sommerpause. Ab Dienstag, 10. September, sind die Betreuer Simone Sand und Matthias Falke wieder vor Ort, so die Pressemitteilung. Dann können sich Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 27 Jahren beim Besuch des Jugendzentrums selbst ein Bild vom neuen Gesicht der Einrichtung machen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 13.08.2019