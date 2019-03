Wenn die Haut zum Kunstwerk wird

„Parabolika“ lautet der Name des neuen Tattoostudios in Hockenheim, das am Samstag in der Unteren Hauptstraße mit einer großen Feier eröffnet hat (wir berichteten). „Es war ein langgehegter Traum, ein Tattoostudio zu eröffnen“, erzählen die beiden Geschäftsführer Hagen Richter und Marius Ehrmann, die von Nina Lenz am Empfang sowie Natascha Luge, zuständig für die Administration, unterstützt werden. Dabei haben sich die beiden befreundeten Pärchen bewusst für den Standort Hockenheim entschieden: „Mit dem Name unseres Studios, der von dem berühmten Streckenabschnitt des Hockenheimrings stammt, drücken wir unsere Verbundenheit zur Stadt aus.“

Im Fokus des Angebots von „Parabolika“ stehen High Class Tattoos, an die das Team große Ansprüche stellt. „Was uns ausmacht, ist die hohe Qualität der Tattoos“, erzählt Richter. Für deren Planung, den Entwurf und die letztendliche Tätowierung nehmen sich die Mitarbeiter viel Zeit, besprechen alles genau mit dem Kunden, schließlich soll das Motiv genau den eigenen Vorstellungen entsprechen. „Wir leben nach der Philosophie, dass ein Tattoo hohe Kunst ist, die auch ihren Preis hat“, sagt Ehrmann, der über langjährige Berufserfahrung verfügt und zahlreiche Tätowierer kennt.

Viele davon haben sich bereits einen Namen gemacht und sind nun zu Gast im neuen „Parabolika“. Die Termine dafür werden über die eigene Facebook-Seite veröffentlicht. „Unsere Kunden sind stolz, das Werk eines Top-Künstlers ihr Eigen nennen zu können“, erzählen die beiden Geschäftsführer.

Bei der Auswahl des Motivs bietet „Parabolika“ ein breites Angebot. Dazu gehören realistische Darstellungen, beispielsweise Porträts von Familienangehörigen oder Tieren, die ihren Platz auf einem Körperteil finden. „Diese sind auf der Haut mittlerweile ebenso deutlich zu erkennen wie auf einem Foto“, sagt Richter. Andere Werke kommen sehr künstlerisch daher, sind individuell nach den Wünschen des Kunden gestaltet und enthalten Motive oder Schriftzüge, die den Trägern am Herzen liegen.

Alte Bilder auffrischen

Daneben sind auch „Cover Ups“ gefragt. Dabei werden Tattoos, die in die Jahre gekommen sind, aufgefrischt oder in neue Darstellungen integriert. „Wir können auch ein komplett neues Motiv darüber legen, so ist das vorherige Tattoo nicht länger sichtbar“, erklärt Ehrmann.

Das komplett neu gestaltete Studio zieht aufgrund aufgrund seiner Optik im Industrie-Design die Blicke auf sich. Ein großer Loungebereich und mehrere bequeme Tattooliegen laden ein, Platz zu nehmen, auch in einem separaten Bereich. sz

