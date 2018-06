Anzeige

Daniel Vollbrecht hält am Montag, 11. Juni, 20 Uhr, im Musiksaal des Gauß-Gymnasiums einen Vortrag zum Thema „Von mathematischen Mikroskopen und das Erbgut entschlüsselnden Supercomputeralgorithmen – vielleicht auch bald Gedanken?“

Es handelt sich dabei um einen Vortrag über Bioinformatik, multidisziplinäre Forscherteams und wie naturwissenschaftliche Fragestellungen mathematisch modelliert und in der Hirnforschung vorangetrieben werden. In einer kurzen an den Vortrag anschließenden Podiumsdiskussion wird die Frage erörtert: Was soll die Technik können und wo sind die Grenzen?

Experte in Neuroinformatik

Daniel Vollbrecht legte 2004 am Gauß-Gymnasium sein Abitur ab, studierte Bioinformatik an der Freien Universität Berlin und an der University of Tokio. Anschließend absolvierte er einen Forschungsaufenthalt am Osaka Bioscience Insti-tute. Derzeit ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Charité-Universitätsmedizin im Bereich Neuroinformatik und Brain Modelling.