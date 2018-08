Wenn Regenbögen als Brücken der Hoffnung dienen

Gisela Späth präsentiert ihr Bild „Schwar-zes Loch“ im „Blauen Salon“. © Christina Lourenco

„Die Suche nach dem roten Faden“, so lautete gewissermaßen Gisela Späths Aufgabenstellung an die Gäste der Lesung und Führung durch ihre Jubiläumsausstellung „40 Jahre Atelier Gisela Späth“. Zahlreiche Interessierte fanden sich in ihrem Atelier ein: Familienangehörige, Freunde, Kunstliebhaber und solche, die es werden wollen. Einzelne Werke wurden in den Mittelpunkt gerückt von Marga Fedder

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4357 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 16.08.2018