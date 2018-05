Wer bietet Alice und Camille ein Quartier?

Anzeige

Die Schülerinnen Alice Ferino und Camille Denis aus der Nähe von Ho-ckenheims Partnerstadt Commercy absolvieren vom 24. Juli bis 3. August ein Praktikum bei der Stadt Hockenheim. Sie werden während ihres Auf-enthaltes im Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk arbeiten, teilt die Verwaltung mit.

Die beiden Schülerinnen sind 17 Jahre alt, besuchen derzeit das Gymnasium in Commercy, sprechen deutsch und sehen in dem Praktikum eine gute Möglichkeit, ihre Kenntnisse in der deutschen Sprache zu verbessern. Beide waren auch schon bei einem Schüleraustausch im Dezember 2016 in der Rennstadt.

Interessierte Gastfamilien, die bereit sind, eine der Schülerinnen ais Frankreich für knapp zwei Wochen bei sich aufzunehmen, wenden sich im Rathaus an Natascha Spahn, Telefon 06205/21-210, E-Mail: n.spahn@hockenheim.de. Dort sind weitere Einzelheiten zum Aufenthalt zu erfahren. cs