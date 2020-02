Wer braucht schon Müll?

Fasten und verzichten, 40 Tage lang – so gilt es für die bevorstehende Fastenzeit. Ob aus Überzeugung oder Glaube sei dahingestellt. Es ist jedem selbst überlassen, ob und wie der Verzicht praktiziert wird. Aus dem Griechischen kommt der Ausdruck „Metanoeite“ und heißt so viel wie: Ändert euren Sinn. Also ein Sinneswandel oder die Schärfung der Sinne. Worauf verzichten wir also, um unsere Sinne zu schärfen? Wer den Verzicht üben und seinen Blick auf das Wichtige im Leben richten möchte, kann auf Schokolade oder Alkohol verzichten, auf Luxusgüter. Oder auf Dinge, die weniger mit den Lebensmitteln und mehr mit unserem heutigen Lebensstil zusammenhängen. Wie zum Beispiel das „Medienfasten“. Im Durchschnitt schaut jeder Deutsche rund 221 Minuten am Tag fern. Über 3,5 Stunden, die sinnvoller genutzt werden könnten. Der Umwelt zuliebe und als Konsumverzicht sind in den letzten Jahren das „Fleischfasten“ und das „Plastikfasten“ immer beliebter geworden: 40 Tage lang kein Fleisch oder 40 Tage versuchen, weitestgehend plastikfrei zu leben. Bewusst einkaufen und auf das Unnötige verzichten. Ich werde es versuchen und mich bemühen, in den nächsten 40 Tagen so wenig Plastik wie nur möglich zu produzieren, und meine Sinne auf unverpackte, biologische und wiederverwertbare Verpackungen zu richten. Ich werde auf Müll verzichten – braucht eh keiner und sollte eigentlich keine große Herausforderung sein, oder?

