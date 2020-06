Wer ein bestimmtes Urlaubsziel anstrebt, sollte sich beim Buchen beeilen

Hockenheim.Was bis vor wenigen Wochen noch unmöglich schien, ist ab sofort wieder greifbar nah: Urlaub im Sommer 2020. Überall in Deutschland öffnen die Hotels wieder. „Wer seinen Sommerurlaub an der Küste oder in den Bergen verbringen möchte, sollte bald buchen. Denn die Nachfrage nach den beliebtesten deutschen Urlaubsregionen schießt gerade durch die Decke und die Zahl der Betten, die angeboten werden dürfen, ist wegen Corona begrenzt“, sagt Markus Finke von der Reisebüro Bühler Gruppe, die mehrere Lufthansa-City-Reisebüros betreibt, in einer Pressemitteilung. Auch Geschäftsreisen, neben der Touristik das zweite große Segment, würden wieder nachgefragt.

Bundesaußenminister Heiko Maas und seine Amtskollegen streben eine Öffnung der Grenzen bis Sommerbeginn an. Maas will die noch bis zum 14. Juni weltweit geltende Reisewarnung für Touristen im ersten Schritt für die Europäische Union durch individuelle Reisehinweise ersetzen. „Die Einreiseverbote für Urlauber werden zuerst für Österreich, die Schweiz und Dänemark aufgehoben. Italien will seine Grenzen bereits Anfang Juni wieder für Urlauber öffnen. Danach werden weitere Länder folgen.“

Flugziele am Mittelmeer erreichbar

Auch Flugreisen, etwa nach Mallorca, zu den Kanarischen Inseln, nach Griechenland, Zypern, Kroatien und Bulgarien sind wieder vorstellbar. Lufthansa und Eurowings wollen bereits im Juni wieder Ferienziele am Mittelmeer anfliegen, erläutert Finke.

Die Mitarbeiter von Reisebüro Bühler verfolgten sehr genau, in welche Urlaubsgebiete im In- und Ausland wieder gereist werden darf und was dabei beachtet werden muss. Jetzt meldeten sich zunehmend Kunden, die bisher noch keine Reise für diesen Sommer geplant haben. Veranstalter, Hotels und Fluggesellschaften hätten umfangreiche Hygieneregeln entwickelt, Maßnahmen vorbereitet und Mitarbeiter geschult, um die Sicherheit ihrer Gäste zu gewährleisten. Einige Urlaubsgebieten absolvierten schon Probeläufe.

„Wer ein bestimmtes Hotel oder Ziel möchte, sollte sich beeilen und sich jetzt um seinen Urlaubswunsch kümmern. Denn einige Veranstalter bieten befristet Sonderbedingungen für Neubuchungen, bei denen man bis 14 Tage vor der Reise kostenfrei stornieren kann. Teilweise gilt dies sogar für Reisen mit Abreise bis zum Oktober 2021“, weiß Tourismusexperte Markus Finke. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 02.06.2020