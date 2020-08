Wer findet das Kunstobjekt?

Der Hockenheimer Marketing Verein (HMV) startet seine Reihe der Miniatur-Installationen auf dem HÖP-Gelände. Jeden Tag ab 8 Uhr wird in den kommenden Tagen ein Kunstwerk längs der Wege des Geländes, zwischen Infotafel und Höhe Tankstelle, versteckt sein. Unsere Zeitung zeigt als Kooperationspartner jeden Tag, was es an diesem zu finden gilt. Die Finder sind aufgefordert, mit dem Kunstwerk zu agieren, Selfies zu erstellen, Geschichten, Gedichte und vieles mehr an die Adresse des HMV oder unserer Zeitung zu posten. / aw

