Wer findet die Gummienten?

Nicht alle Enten sehen gleich aus, doch jede bringt einen Gewinn. © Stadt

Zur 1250-Jahr-Feier der Stadt veranstaltet das Aquadrom eine Entenjagd. Ab sofort sind in Hockenheim 1250 Quietscheenten zu finden. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Farben und Größen zu entdecken. Jede Ente ist ein Gewinn. Je nach Farbe kann sich der Finder kleinere oder größere Überraschungen im Aquadrom abholen. Achtung: Die großen Enten sind nur gültig mit einem Anhänger, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wer eine Ente findet, gibt diese im Aquadrom ab und tauscht sie vor Ort gegen seinen Preis ein. Auch ein Foto vom Fundort darf auf der Facebook-Seite des Aquadrom geteilt werden.

An öffentlichen Plätzen suchen

Entenjäger suchen am besten auf öffentlichem Raum: in der Innenstadt, auf Spielplätzen, an Stromkästen, an Parkplätzen und öffentlichen Plätzen, so die Pressemitteilung.

Außerdem sollten die Augen auch an folgenden städtischen Orten offen gehalten werden: Stadtbibliothek, Juz, Pumpwerk, Stadthalle, Rathaus und auf dem Gelände des Landesgartenschauparks. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 29.07.2019