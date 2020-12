Wer hat Fragen zur US-Präsidentenwahl?

Hockenheim.Anlässlich der Präsidentenwahlen in den USA veranstaltet die Volkshochschule Hockenheim in Kooperation mit der Mannheimer Abendakademie ein Online-Expertengespräch mit Dr. Ludovic Roy am Freitag, 11. Dezember, von 17.30 bis 19 Uhr.

Nach einem kurzen Überblick über das aktuelle politische Geschehen in den USA beantwortet der Historiker und Experte für US-Geschichte Fragen zu den US-Wahlen. Die Veranstaltung findet online über das Programm Zoom statt. Für die Teilnahme wird eine E-Mail-Adresse, ein internetfähiges Gerät sowie eine stabile Internetverbindung benötigt.

Die Teilnahme kostet 5 Euro. Die VHS-Geschäftsstelle nimmt Anmeldungen entgegen unter Telefon 06205/92 26 49, E-Mail (info@vhs-hockenheim.de) oder auf der Homepage (www.vhs-hockenheim.de). vhs

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 08.12.2020