Nur noch sieben Wochen, dann tritt die deutsche Fußballnationalmann-schaft mit 31 weitere Nationen bei der Fußballweltmeisterschaft an. Gelingt die Titelverteidigung, wäre es das erste Mal in der Geschichte des Turniers, und die Konkurrenz ist groß. Die Stadtwerke rufen im Vorfeld der WM in Russland dazu auf, den Weltmeister zu tippen. Unter allen richtigen Einsendungen werden nach dem Finale am 15. Juli die Gewinner gezogen.

Der Sieger darf sich über eine Zehnerkarte für die Sauna und das Erlebnisbad im Aquadrom freuen. Der Zweite erhält zwei Karten für das American Fan Fest vom 14. bis 16. September am Hockenheimring. Für den Drittplatzierten geht es zu einer Veranstaltung seiner Wahl in die Stadthalle und davor zum Familienbuffet ins Restaurant „Rondeau“.

Teilnahmekarten für das Gewinnspiel gibt es ab sofort im Kundenzentrum der Stadtwerke, an der Kasse des Aquadroms, im Rathaus und am Stand der Stadt Hockenheim auf dem Maimarkt. Teilnehmen kann jeder über 18 Jahren. zg