Wer lässt Fenster oder Tür leuchten?

Die katholische Seelsorgeeinheit und die evangelischen Gemeinden in der Verwaltungsgemeinschaft möchten vom 1. bis 23. Dezember einen wandernden Adventskalender gestalten. Jeden Abend um 18 Uhr wird dabei zu einem Treffen eingeladen, bei dem an einem Haus ein Fenster oder eine Tür mit der Zahl des Tages beleuchtet ist. Der Ablauf ist immer gleich: Draußen vor dem Haus wird gesungen, eine Geschichte erzählt oder vorgelesen und gemeinsam gebetet.

Der weitere Gestaltungsrahmen ist denen überlassen, vor deren Häusern oder Wohnungen das Treffen stattfindet. Ganz schlicht oder mit Punsch oder Gebäck für Klein und Groß. Der letzte gemeinsame Termin findet am 23. Dezember statt, zum Abschluss sind alle an Heiligabend in die Kirchen eingeladen.

Die Koordination übernimmt Gemeindereferentin Daniela Gut,Telefon 06205/94 19 18, E-Mail: daniela.gut@seelsorgeeinheit-hockenheim.de. Sie nimmt Wunsch- und wenn möglich Ausweichtermin entgegen und erteilt Informationen. zg

