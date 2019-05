Wer macht bei „Geo Fun“ mit?

Noch gibt es in den Sommerferien freie Plätze bei den Sport- und Spielwochen des Pumpwerks. Das Team des Kinder- und Jugendbüros hat für Jugendliche von Montag, 5. August, bis Donnerstag, 8. August, jeweils von 9 bis 14 Uhr, actionreiche Tage beim „Geo Fun“ zusammengestellt. Das Angebot richtet sich an alle zwischen 8 und 14 Jahren. Von „Truggy Race“, „Fun Balls“ über „Fun-Biathlon“ bis hin zum „Geocaching“ ist alles dabei. Auch ein Besuch im Aquadrom sowie ein Ausflug in den Luisenpark sind Teile des Programms. Bei schlechtem Wetter wird auf einen Indoor-Spielplatz ausgewichen.

Frühstück kann dazu gebucht werden und muss bei der Anmeldung angegeben werden. Getränke und kleine Snacks werden bereitgestellt. Ein kleines Vesper für nachmittags und strapazierfähige, dem Wetter entsprechende Kleidung sind erforderlich. Der Preis pro Teilnehmer beträgt 75 Euro beziehungsweise 80 Euro (mit Frühstück). zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 13.05.2019