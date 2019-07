Wer radelt mit ins Winzermuseum?

Das Rauenberger Winzermuseum in dem ehemaligen speyrisch-fürstbischöflichen Schloss ist am Samstag, 3. August, Ziel des Vereins für Heimatgeschichte. Mit seiner anspruchsvollen Einrichtung und hochwertigen Exponaten ist das Museum von großer regionaler Bedeutung.

Die Fahrradtour startet um 13 Uhr am Jugend- und Kulturhaus Pumpwerk und führt über bewaldete Wege und durch Weinberge nach Rauenberg. Dort findet um 15 Uhr eine Führung durch das Museum statt. Interessierte, die nicht an der Fahrradtour teilnehmen, können sich direkt zur Führung am Museum in Rauenberg, Alte Kirchgasse, einfinden. Zur heimatgeschichtlichen Führung ist die Bevölkerung eingeladen. wzi

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 31.07.2019