Wer spendet Fahrräder?

Das Asylnetzwerk meldet eine erhöhte Nachfrage nach Fahrrädern aller Art für die in Hockenheim untergebrachten Geflüchteten. Die Bestände an älteren und gebrauchten Kinder-, Damen- und Herren-Fahrrädern in der Fahrradwerkstatt des Asylnetzwerks seien so weit ausgeschlachtet, dass sich aus den noch vorhandenen Materialien keine weiteren Fahrzeuge mehr aufbauen lassen, heißt es in einer Pressemitteilung des Asylnetzwerks.

Die Ehrenamtlichen bitten daher die Bevölkerung kurzfristig um weitere Spenden an gebrauchten, gegebenenfalls auch reparaturbedürftigen Fahrrädern. Die Fahrradwerkstatt in der Oberen Hauptstraße 92 ist am Samstag, 16. Februar, von 12 bis 16 Uhr geöffnet, so dass in diesem Zeitraum Fahrräder abgegeben werden können.

Sollten Spender keine Möglichkeit zur persönlichen Anlieferung der Räder haben, bittet das Asylnetzwerk um Mitteilung an Konrad Sommer unter der Telefonnummer 0172/6 27 71 17 oder per E-Mail: konrad.sommer@t-online.de. kso

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 11.02.2019