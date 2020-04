Wer tritt für Stadt mit an?

Die Sendung „Stadt Land Quiz“ läuft samstags um 18.45 Uhr im SWR- Fernsehen. Darin spielt immer eine Stadt aus Rheinland-Pfalz gegen eine Stadt aus Baden-Württemberg – normalerweise spontan mit Menschen draußen auf der Straße. In Zeiten von Corona wird stattdessen eine Studiovariante mithilfe von Videoschalten aufgezeichnet.

Demnächst treten dabei an: Hockenheim gegen Budenheim. Hierfür suchen die Stadt und der HMV motivierte Mitspieler, die Lust auf eine kleine Ablenkung und auf eine Quizfrage haben. Der Aufzeichnungstermin für die Sendung ist am Freitag, 8. Mai, voraussichtlich zwischen 9 und 13 Uhr. In diesem Zeitraum müssten die Mitspieler verfügbar sein. Ob alt oder jung, ob in der Familie oder mit den Mitbewohnern – die einzigen Voraussetzungen sind: ein PC/Laptop/Tablet/Handy mit Kamera und Mikrofon sowie eine gute Internetverbindung

Mindestens zwei Teammitglieder

Die Mitspieler erhalten einen Link, mit dem sie sich ganz einfach in das Gespräch mit dem Quiz-Moderator einwählen können, sie brauchen keinen speziellen Account. Die Kandidaten müssen mindestens zu zweit sein, es darf aber jeder, der in der Wohnung ist, mitspielen, gerne die ganze Familie. Jedes Team muss eine Frage gemeinsam lösen. Wenn nebenher gekocht oder den Kindern bei den Hausaufgaben geholfen wird, ist das völlig in Ordnung und kein Hinderungsgrund, beim Quiz mitzumachen.

Wer Lust und Zeit hat, kann sich bis Donnerstag, 30. April, bei der Stadtverwaltung bei Christian Stalf und Judith Böseke unter kommunikation@hockenheim.de anmelden. Interessenten werden gebeten, eine Telefonnummer und einen kurzen Steckbrief der Teammitglieder (Altersangaben, Beruf und Hobby) abzugeben. Alle Daten werden vertraulich behandelt. Das SWR-Team meldet sich bei den Kandidaten für ein kurzes Vorgespräch. Die Sendung wird nach derzeitigem Stand am Samstag, 16. Mai, ausgestrahlt. zg

