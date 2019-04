Wer will schon als Runzelstilzchen enden

Hockenheim.Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und so haben es sich die Weibsbilder in ihrem neuen Programm „Botox to go – Bei uns kriegst du dein Fett weg!“ zur Aufgabe gemacht, dem Beautywahn den Spiegel vorzuhalten und Makel da aufzuspüren, wo sie durch reichlich Make-up überdeckt werden. Zu erleben ist das Duo am Freitag, 12. April, 20 Uhr, im Pumpwerk.

Wie fast alle Frauen machen auch die Weibsbilder sich Gedanken übers Altern und den oft damit einhergehenden Attraktivitätsverlusten. Wer will schon gerne als Runzelstilzchen enden? Fakt ist, da wo der Herrgott nicht höchstpersönlich gemeißelt hat, müssen die Götter in Weiß Hand anlegen.

Beautygeheimnissen auf der Spur

Die Besucher sind aufgefordert, sich in die zarten Hände der beiden Kabarettistinnen Anke Brausch und Claudia Thiel zu begeben, die auf der Schönheitsfarm den Beautygeheimnissen auf der Spur sind. Braucht man wirklich Collagen im Mund, um eine dicke Lippe zu riskieren? Steigern ein kurviger Oberbau und ein aufgepolstertes Heck tatsächlich den Fahrspaß?

Klein Tinekes Lebensplan steht: Inspiriert durch die Traumfabrik Hollywoods, in der Einheitsnasen wie am Fließband produziert werden, möchte nun auch sie ein Stück vom Glamour-Kuchen abbekommen. Auch die beiden alten Damen besuchen gern den Wellnesszirkus, um sich ihre zahlreichen Krähenfüße glattbügeln zu lassen. Lieber erzählen sie verbal von ihrem 86-jährigen Dasein, als ihre Falten sprechen zu lassen. Schön ist, was gefällt!

Das denkt sich auch Christel Müller aus Kalenborn-Scheuern, die gekonnt Eifeler Weisheiten zum Besten gibt und lieber durch bäuerlich-naiven Charme besticht als sich von Botox-Spritzen stechen zu lassen. Wenn die eigene Ehefrau verwelkt, beginnen Männer gerne das Fremdgehen. Und da kommt Mandy – Wohnwagen-Lady und Männertraum – ins Spiel.

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 10.04.2019