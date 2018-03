Anzeige

Hockenheim.Nicht nur der Frühling beginnt, sondern auch die Flohmarkt-Saison. Der Elternbeirat der evangelischen Kindertagesstätte Heinrich-Bossert lädt zum Flohmarkt für Kinderartikel ein und zwar am Samstag, 24. März, 14 bis 16 Uhr, in die Räume der Kita in der Heidelberger Straße 89. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Herbst ist die Veranstaltung nun zum zweiten Mal geplant.

Damit Erwachsene dort ungestört stöbern können, wird für Mädchen und Jungen im Kindergartenalter eine Betreuung angeboten. Diese übernehmen die Erzieher der Kita. Gemeinsam mit ihnen können die Kinder spielen, toben oder sich beim Kinderschminken verwandeln.

Es gibt Kuchen und Waffeln

Für Essen und Getränke ist ebenfalls gesorgt. In der Cafeteria werden Kaffee, Kuchen und Waffeln angeboten. Der Erlös des Flohmarkts kommt der Kindertagesstätte zugute. So ist zum Beispiel geplant, ein neues Klettergerät für den Außenbereich zu erwerben. zg