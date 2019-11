Wer wird die neue Lieblichkeit?

Die Hockenheimer Carnevals-Gesellschaft (HCG) fiebert dem Start der Kampagne 2019/2020 entgegen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Los geht es am Sonntag, 10. November, mit dem Ordensfest in der Stadthalle, welches mit Inthronisation der neuen Prinzessin, vielleicht des neuen Prinzen oder sogar Prinzenpaares einhergeht. Sicher ist, dass die amtierende Lieblichkeit Pauline I. vom funkelnden Schwan aus dem Amt scheidet und das Geheimnis, wer sie beerbt, wird eben an diesem Tag um 15 Uhr gelüftet.

Der offizielle Start in die närrische Zeit erfolgt dann am Montag, 11. November, um 11.11 Uhr, wenn die HCG und CC Blau-Weiss zum Sturm auf das Rathaus blasen. Mal sehen, was dem neuen Rathauschef Marcus Zeitler alles einfällt, um die Macht zu behalten. Im Anschluss feiern die Narren vor dem Gemeindezentrum St. Christopherus zusammen mit der Bevölkerung den Start in die närrische Zeit. uhkl

