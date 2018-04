Werbung für den Weißen Sport

Anzeige

Für den „Tag des Tennis“ hat der Tennisclub am Samstag, 28. April, ein abwechslungsreiches Programm geplant. Die Vorstandsmitglieder haben für die Pflege der Tennisanlage viel Zeit und Mühe investiert und wurden dabei von zahlreichen Clubmitgliedern unterstützt. Viele Arbeiten sind bereits ausgeführt, damit die Anlage, die in den Gartenschaupark eingebunden ist, beim „Tag des Tennis“ und in der kommenden Saison einen einladenden Eindruck hinterlässt.

Sträucher und Bäume bieten beste Voraussetzungen für ein Tenniserlebnis im Grünen. Ein Ambiente, das durch das öffentliche Clubhausrestaurant „Da Roberto“ mit seinen einladenden Terrassen perfekt abgerundet wird.

Alle Tennisinteressierten sind zum „Tag des Tennis“ eingeladen. Ab 10 Uhr haben alle Besucher der Tennisanlage an der Dresdener Straße die Gelegenheit, die Attraktivität des Tennissports mit all seinen Facetten hautnah zu erleben und das vielseitige Angebot des Tennisclubs Hockenheim kennenzulernen. Nach der Eröffnung wird der TC Hockenheim einen umfangreichen Einblick in die erfolgreiche Jugendarbeit, für die er in den vergangenen Jahren verschiedene Auszeichnungen erhalten hat, geben.