Neben diesem Rahmenprogramm waren interessante Tennispräsentationen angesagt, in die Kinder und Jugendliche des Vereins eingebunden waren. So konnten sich die Kinder in einer Tennis-Olympiade miteinander messen, in einem gezielten Konditionstraining für Kinder und Jugendliche ihre Fitness verbessern und in einer Ballschule konnten die Allerkleinsten erste Erfahrungen in sportlichen Ballspielen machen. Für alle stand ein Messgerät zur Feststellung der Ballgeschwindigkeit beim Tennisaufschlag zur Verfügung.

Marian Voinea Punkte abgetrotzt

Weiter bot der TCH Jugendlichen die Möglichkeit, in kurzen Ballwechseln unter dem Motto „Wer schlägt Marian?“ gegen Vereinstrainer Marian Voinea anzutreten. Klar, dass niemand den Trainer ernsthaft in Bedrängnis bringen konnte, aber dennoch wurde der eine oder andere Ehrenpunkt tapfer erkämpft.

Teil des Programms war neben den Endspielen der Kinder und Jugendlichen, die an den Winterjugendclubmeisterschaften teilgenommen hatten, auch die Ehrung langjähriger TCH-Mitglieder, die an der Mitgliederversammlung im Februar nicht hatten teilnehmen können, und deren Ehrung nun am Tag des Tennis nachgeholt wurde.

Als am Abend alles wieder abgebaut wurde, ging ein arbeitsreicher Tag zu Ende, an dem der TCH mit seinen Helfern viel Zuspruch verzeichnete. hee

Info: Weitere Informationen über den TCH sowie mehr Bilder vom Tag des Tennis unter www.tc-hockenheim.de

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 08.05.2018