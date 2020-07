Werbung für Solarstrom

Hockenheim.Der Verein Solardrom veranstaltet gemeinsam mit der Lokalen Agenda am Samstag, 25. Juli, von 10 bis 12 Uhr unter dem Titel „Hockenheim macht SOLAR Strom“ eine kleine solare Hausmesse in der Parkstraße 51. Im Vordergrund stehen Informationen und Fragen der Besucher zu solaren Themen. Der Verein stellt dazu ein paar neue Trends vor und hat einige Objekte zum Anschauen und Anfassen ausgestellt, beispielsweise Balkon-Module, ein flexibles Solarpanel, begehbare Solarmodule, einen Solartisch und den Solar-Ferrari gibt es gegen eine Spende (nur per Überweisung auf das Vereinskonto) für das kleine Solarvergnügen zum Mitnehmen.

Die Veranstaltung ist Corona bedingt auf 20 Personen begrenzt und die Teilnahme ist nur mit Anmeldung und Bestätigung möglich. Der Veranstaltungsort ist im Freien und es gibt genügend Platz um die Abstandsregel einzuhalten.

Wer dabei sein möchte einfach per E-Mail an kontakt@solardrom.info mit Info „Hausmesse“ und Name der Teilnehmer oder per Telefon unter 06205/3 02 40 12 melden. Die Besucher werden gebeten zu Fuß oder mit dem Rad zu kommen, aus Rücksicht auf das Klima und die Nachbarn. zg

Info: Infos unter www.solardrom.info

