Hockenheim.Den Sieg beim Wertungsblitz Februar holte sich Manfred Werk (Schachvereinigung 1930 Hockenheim) mit sechs von sechs möglichen Punkten. Zweiter wurde Dr. Christian Günter (3,5, SG Turm Albstadt 1902) vor Christian Würfel (1,5). In der Jahreswertung hat Würfel mit 42 Wertungspunkten die Führung übernommen vor Blerim Kuci (beide SV 1930, je 40).

In der zweiten Runde auf Bezirksebene gab es beim SK Mannheim 1946 einen 3:1-Sieg der SG Hockenheim/Brühl. Die Punkte holten Manfred Werk, Dr. Armin Bauer und Klaus Drobel.

Derby in der Zehntscheune

Am heutigen Freitag beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich ab 19.30 Uhr dort zu einem freien Spielabend. Am Sonntag fährt Hockenheim III in der Landesliga Nord 1 zu den Schachfreunden Heidelberg. Hockenheim IV tritt in der Bereichsliga Nord 1 beim SK Mannheim 1946 an. In der heimischen Zehntscheune empfängt Hockenheim VI in der Kreisklasse B im Derby den SSC Altlußheim II. Hockenheim V ist spielfrei. Alle Spiele beginnen um 10 Uhr, Zuschauer sind willkommen. mw