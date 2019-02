Werk siegt gegen Riepp

In einer weiteren Partie der zweiten Runde der Stadtmeisterschaft der Rennstadt gewann Manfred Werk mit den weißen Steinen gegen Markus Riepp – beide starten für den SV Hockenheim.

In der fünften Verbandsrunde empfing Hockenheim III in der heimischen Zehntscheune im Spiel der Landesliga Nord 1 den SK Tauberbischofsheim. Der Kampf wurde aus Hockenheimer Sicht mit 3:5 verloren. Die Punkte für Hockenheim holten Blerim Kuci (1), Bernd Hierholz (remis), Ferdinand Ptak (remis), Philipp Enders (remis) und Oliver Weiß (remis).

Sieg gegen Walldorf

Hockenheim IV hatte in der Bereichsliga Nord 1 ebenfalls Heimrecht gegen den SV Walldorf III und kam zu einem 5:3-Sieg. Für Hockenheim waren erfolgreich Dr. Mathias Krause (1), Jürgen May (remis), Gerold Rocholz (remis), Christian Würfel (remis), Jan Mersmann (remis) sowie Günter Auer (1). Markus Riepp siegte kampflos.

Hockenheim V musste in der Kreisklasse A beim SC Lampertheim eine deutliche 1:7-Niederlage hinnehmen. Den Ehrenpunkt holte Ramon Maywand mit seinem Sieg. In der Kreisklasse B trat Hockenheim VI beim SC Viernheim V an und unterlag mit 1:5. Den Punkt für Hockenheim holte Philipp Henze mit seinem Sieg.

Schachnotizen

Am heutigen Freitag beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich ab 19.30 Uhr am gleichen Ort zum königlichen Spiel. Um 19.45 Uhr beginnt das Monatsblitzturnier Februar.

In einer Partie der sechsten Runde der badischen Oberliga empfängt am Sonntag, 3. Februar, Hockenheim II in der Zehntscheune den SC Untergrombach. Spielbeginn ist um 11 Uhr.

Zuschauer und Gastspieler, die Interesse am Schachsport haben, sind bei allen Veranstaltungen willkommen. mw

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 01.02.2019