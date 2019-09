Werke von Bach, Liszt und Reubke

Drei namhafte Komponisten geben sich am Freitag, 20. September, von 19.30 bis etwa 21 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche die Hand: Johann Sebastian Bach, Franz Liszt und Julius Reubke. Die Orgel spielt Kirchenmusikdirektor und Organist Detlev Helmer aus Schwetzingen. Der Eintritt ist frei. Der Orgeltreff ist Teil des Orgelherbstes.

Von Johann Sebastian Bach erklingt eines seiner schönsten Präludien und Fugen: das in Es-Dur. Franz Liszt war wie viele seiner Komponisten-Kollegen ein Verehrer der Musik Bachs. Er übertrug etliche Bach-Werke aufs Klavier. Sein bekanntestes Orgelstück huldigt dem Thomas-Kantor, indem er über die vier Buchstaben des Namens B-A-C-H in einer Fantasie und Fuge in verschiedenster Weise variiert.

Julius Reubke war Schüler von Liszt. Der talentierte Komponist starb Anfang 20 an Tuberkulose und hinterließ zwei groß dimensionierte Werke: eine Klaviersonate und die Orgelsonate c-moll. Diese interpretiert in grandioser und hoch-virtuoser Weise den 94. Psalm, einen sogenannten „Rache-Psalm“. zg

