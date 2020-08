Werner Christ singt seit 65 Jahren für den Verein

Der MGV Eintracht kam unter Corona-Bestimmungen zu seiner Jahreshauptversammlung zusammen. Der Vorsitzende Klaus Weißbrich eröffnete die Versammlung im VfL-Clubhaus. Auf den Gesang musste an diesem Abend wegen den gelten Vorgaben verzichtet werden.

Der Schriftführer Wilfried Pfisterer gab in seinem Tätigkeitsbericht einen detaillierten Überblick über die Aktivitäten des Männerchores aus dem vergangenen Jahr. Hervorheben konnte er besonders die gute Zusammenarbeit mit dem Sängerbund-Liederkranz in Oftersheim unter der Leitung von Chordirektor Fritz Kappenstein. Wilfried Pfisterer zeigte auf, dass im Jahr 2019 auch ohne ein Chorkonzert die Sänger eine Vielzahl von Einsätzen absolvierten, sei es bei der Durchführung der Ehrungsmatinee in der Zehntscheune, die Unterstützung befreundeter Chöre bei ihren Veranstaltungen oder bei vereinseigenen Veranstaltungen bis hin zur Weihnachtsfeier. Einen Ausblick auf weitere Aktivitäten in diesem Jahr konnte nicht gegeben werden, da nicht vorausgesehen werden kann, wie sich die Pandemie weiterentwickelt.

Ein Höhepunkt war die Ehrung von Werner Christ für 65 Jahre aktive Tätigkeit für den Verein und Sänger im ersten Tenor. 24 Sänger wurden mit einem Weinpräsent für fleißigen Singstundenbesuch geehrt. Kassenwart Rolf Stohner legte die finanzielle Situation anschaulich dar. Klaus Weißbrich und Walter Kahrmann wurden als Vorsitzende wiedergewählt, Rolf Stohner als Kassenwart in seinem Amt bestätigt. So wurde auch Wilfried Pfisterer als Schriftführer einstimmig wiedergewählt. kpg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 05.08.2020