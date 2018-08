Werwölfe sind los

Im Gartenschaupark sind die Werwölfe los. Die Lokale Agenda 21 veranstaltet in Kooperation mit Tewibium am Samstag, 1. September, zwischen 10 und 12 Uhr am Forstpavillon ein Rollenspiel der besonderen Art: „Die Werwölfe vom Düsterwald“. Dabei können mehrere Menschen mitmachen, denen per Los verschiedene Charaktere zugeteilt werden, und die entsprechend ihrer Figur agieren sollen.

Beim Spiel agieren zwei Parteien: Die harmlosen Dorfbewohner und die gefährlichen Werwölfe, die sich gegenseitig versuchen, aus dem Spiel zu werfen. Einige Dorfbewohner haben besondere Fähigkeiten, die zu überraschenden und spannenden Wendungen führen. Der Spielleiter gibt den Charakteren Anweisungen und passt auf, dass niemand schummelt und das Spiel seinen unterhaltsamen und sicherlich spannenden Verlauf nimmt.

Für Familien und Einzelpersonen

„Das Gesellschaftsspiel ist spannend und macht sehr viel Spaß“, sagt Shannon Vetter. Sie organisiert das „Werwolf-Spiel“ im Gartenschaupark. Es richtet sich an Familien, aber auch an alle anderen Personen, die an Rollenspielen interessiert sind, ergänzt sie.

Mitmachen können acht bis 35 Teilnehmer im Alter ab sieben Jahren, die Teilnahme ist kostenlos; es wird vom Veranstalter keine Haftung übernommen.

Eine Picknickdecke oder eine andere Sitzgelegenheit sollte mitgebracht werden. Bei Interesse wird um Anmeldung unter Telefon 06205/18 99 25 (nur Anrufbeantworter) oder unter der E-Mail-Adresse werwolf@tewibium.de gebeten. zg

Info: Weitere Informationen zum Spiel: http://www.tewibium.de.

