Wettbewerbe im Dribbeln, Weitschuss und Elfmeter

Hockenheim.Der FV 08 hat sein Sommerferien-Fußball-Camp dieses Jahr in der zweiten Ferienwoche veranstaltet. Das Fußballcamp wurde im Waldstadion von Montag bis Freitag, jeweils von 9 bis 14 Uhr durchgeführt. Teilnehmer waren 43 Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren. Dabei stand für die Kinder der Spaß am Fußball und an der Bewegung im Vordergrund.

Die Kinder absolvierten dabei, altersmäßig in drei Gruppen aufgeteilt, das DFB-Fußball-Sportabzeichen sowie mehrere Wettbewerbe wie Torschuss-Schnelligkeitsmessung, Dribbeln, Weitschuss oder Elfmeter-Schießen. Zusätzlich gab es an jedem Tag für die Kinder ein gemeinsames Mittagessen.

Alle Teilnehmer erhielten zur Erinnerung ein Trikot, eine Teilnehmer-Medaille und das DFB-Fußball-Abzeichen. Außerdem bekamen pro Wettbewerb die erstplatzierten Kinder in jeder Altersklasse einen Pokal. Organisiert und durchgeführt wurde das Sommercamp vom zweiten Votsitzenden des FV 08, Matthias Filbert, sowie sechs ausgebildeten FSJlern und Jugend-Nachwuchs-trainern. Das Sommer-Fußball-Camp war in mehrerlei Hinsicht ein voller Erfolg, und viele der Teilnehmer wollen deshalb auch wieder kommendes Jahr teilnehmen.

Der FV 08 bietet ab September wieder freie Trainingsplätze in den Bereichen Bambini Minis bis A-Jugend an. Interessierte Eltern und Spieler können sich über Sommercamp oder Trainingszeiten unter www.fv08.de bzw. auf der Facebook-Seite des FV 08 informieren. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 18.08.2018