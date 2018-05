Wetter bringt Musiker nicht aus dem Takt

Anzeige

Hockenheim.Kein Wetter hat eine Chance gegen das traditionelle Waldfest des Orchestervereins Stadtkapelle am Vatertag. Denn trotz niedriger Temperaturen und Regens strömten zahlreiche Besucher in die Waldfesthalle, wo ihnen wieder einiges geboten wurde.

Zum Frühschoppen bei bayrischem Frühstück spielte der Musikverein Neulußheim unter Leitung von Thomas Sturm auf. Pünktlich zur Mittagszeit ging es nicht nur in der Küche hoch her, sondern auch auf der Bühne. Punkt 12 Uhr waren die Weißwürste ausverkauft, und die Hockenheimer Blasmusik spielte auf der Bühne mit zünftigen Titeln auf – die Gäste waren begeistert. So schmeckten die Maultaschen oder das frisch gegrillte Steak noch besser. Nur nach einigen Zugaben durften die Musiker mit ihrem Dirigenten Dominik Koch von der Bühne.

Weiter ging es mit dem Juniororchester der Stadtkapelle unter Leitung von Thomas Fritzler. Obwohl die jungen Musiker alles andere als routiniert sind, absolvierten sie ihren Auftritt vor einer vollen Waldfesthalle bravourös und weckten Vorfreude auf ihre weitere Entwicklung. Den musikalischen Abschluss bildete das Jugendorchester des Gastgebers, das noch einmal viel Schwung in die Waldfesthalle brachte und die Gäste bestens unterhielt.