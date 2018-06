Anzeige

Locker durch die Innenstadt zu bummeln, wird für so manchen zur Herausforderung beim verkaufsoffenen Sonntag, der neben geöffnetem Einzelhandel mit dem Markt der Zünfte auf dem Zehntscheunenplatz noch ein nettes „Gutzele“ bot. Aber eben auch sengende Hitze und einen heftigen Regenschauer am Nachmittag.

Beat Kosznik und Elke Roderer sind aus Heidelberg gekommen und „arbeiten“ sich durch die Karlsruher Straße. Beide lieben die Sonne, aber wenn sie derart brennt, ist es doch zuviel, da sind sie sich einig und kehren ins Café Lato ein: „Wir trinken etwas Kühles und gehen dann weiter.“ Bis dahin hatten sie sich die tönernen Dekorationen für den heimischen Garten angeschaut und schon an der Fortunakreuzung ihre Füße in die Mini-Schwimmbecken gehängt, mit denen der Marketing-Verein (HMV) lockte. Interessant fanden sie den Einblick ins Bienenleben und an den getöpferten und liebevoll ausgestalteten Türschildern kamen sie „nur schlecht“ vorbei.

„Schönes Angebot, aber zu heiß“

Nach gut 45 Minuten ihr Kurzfazit: „Einfach toll, wenn jemand so etwas kann, schönes Angebot, aber es ist viel zu heiß hier.“ Im Esprit-Modeladen ist es angenehm kühl dank Klimaanlage. Hier verweilen sich einige Besucher, immerhin gilt es speziell an diesem Wochenende, 20 Prozent Rabatt auf alle Waren zu erhaschen.