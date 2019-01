Wichtiger als Rechtsberatung ist die gemeinsame Lebensfreude

Als Vorsitzende Heidegard Busch in der Zehntscheune die Hauptversammlung eröffnete und in die Reihen der Mitglieder blickte, konnte sie nur den harten Kern von 35 Anwesenden erspähen. Vielleicht waren das nasskalte Wetter und nicht anstehende Vorstandswahlen oder fehlende Mitgliederehrungen ein Grund für das recht spärliche Publikum.

An der Führung des Ortsverbandes dürfte es wohl nicht gelegen haben, denn was der SoVD-Ortsverband für seine Mitglieder veranstaltet, könne sich hören und sehen lassen, sagte Heidegard Busch und beschränkte sich bei ihrer anschließenden Jahresrückschau auf die wesentlichen Punkte.

Dazu gehörten die Acht-Tage-Fahrt im Mai an den Gardasee und drei wunderbare Tagesausflüge in die schöne nähere Umgebung sowie ins Elsass nach Colmar. Höhepunkt und Abschluss des Vereinsjahres war die Weihnachtsfeier im Dezember im „kleinen Saal“ der Stadthalle.

Fachanwalt Jürgen Nesweda hat in den gut besuchten monatlichen Sprechstunden wiederum etlichen Mitgliedern zur Durchsetzung ihrer sozialen Rechte verholfen. Leider sei festzustellen, dass manche Zeitgenossen nur Mitglied werden, um anwaltschaftliche Hilfe zu erhalten und nach deren Erhalt gleich wieder die Mitgliedschaft beenden, betonte Busch.

Sinn und Zweck des SoVD ist nicht nur den Mitgliedern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, sondern auch Lebensfreude und Abwechslung im Kreise der SoVD-Familie zu bieten. Um in den Genuss dieser Lebensfreude und der damit verbundenen Abwechslung zu kommen, sei nur ein kleiner Schritt notwendig, und zwar der dauerhafte Eintritt als Mitglied in den SoVD-Ortsverband, so Busch, die für ihren mit viel Engagement vorgetragenen Bericht den verdienten Applaus der Zuhörer erhielt.

Schatzmeister Peter Busch lieferte anschließend einen nachvollziehbaren, lückenlosen Rechenschaftsbericht und bedankte sich insbesondere für die Spendenbereitschaft der Stadt Hockenheim und der ortsansässigen Geschäfte. Ein Dank ging an die freiwilligen Küchenbäcker, die dem Ortsverband entsprechende Ausgaben ersparen. Eine in vollem Umfange stets überaus korrekte und nicht zu beanstandende Kassenführung bescheinigte Jürgen Weigel als Sprecher der Revisoren.

Anschließend folgte ein Ausblick auf die im neuen Jahr vorgesehenen Ausflüge und sonstigen Veranstaltungen, auf die sich die Mitglieder, auch im Hinblick auf die 1250-Jahr-Feier von Hockenheim, bereits jetzt freuen können. Heidegard Busch bedankte sich für das Erscheinen des harten Kerns der Mitglieder und beendete die Hauptversammlung mit dem Wunsch auf steigende Mitgliederzahlen. zg

